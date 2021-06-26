Собянин заявил о психологическом эффекте вакцин против COVID-19

Прививка от коронавируса, помимо иммунитета, даёт психологическую защиту, заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Помимо медицинской защиты, это ещё психологическая: когда человек находится в постоянном страхе заболеть, знаете, это, может быть, даже ещё и хуже самой болезни порой», — приводит ТАСС слова Собянина.

Он отметил, что это постоянное гнетущее, депрессивное состояние.

Ранее Собянин заявил, что столица будто бы переживает пандемию заново из-за нового штамма COVID-19.

В июне главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.