Мурашко высказался о случаях COVID-19 у вакцинировавшихся
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«Вакцина не является комбинезоном, защищающим от коронавируса, она формирует иммунитет. Определённое количество людей может заболеть. Сегодня по статистике мы чётко фиксируем данные: в целом по стране среди вакцинированных 0,5% на сегодняшний день... заболевают коронавирусной инфекцией», — цитирует его ТАСС.
Как он отметил, в большинстве таких случаев болезнь проходит в лёгкой форме.
Ранее Мурашко заявил о снижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 среди лиц старше 60 лет.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.