Мурашко высказался о случаях COVID-19 у вакцинировавшихся

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался по поводу случаев коронавирусной инфекции COVID-19 у вакцинировавшихся.
Мурашко высказался о случаях COVID-19 у вакцинировавшихся
  • Reuters

«Вакцина не является комбинезоном, защищающим от коронавируса, она формирует иммунитет. Определённое количество людей может заболеть. Сегодня по статистике мы чётко фиксируем данные: в целом по стране среди вакцинированных 0,5% на сегодняшний день... заболевают коронавирусной инфекцией», — цитирует его ТАСС.

Как он отметил, в большинстве таких случаев болезнь проходит в лёгкой форме.

Ранее Мурашко заявил о снижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 среди лиц старше 60 лет.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.

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