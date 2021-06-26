Врач рассказал о вакцинации переболевших коронавирусом

Вакцинация переболевших коронавирусом является безопасной и формирует иммунитет, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов.

«Вакцинация лиц, перенёсших заболевание без симптомов, безопасна и формирует защиту против инфекции», — цитирует ТАСС Коновалова.

Он отметил, что назначить лабораторную диагностику может только врач.

По его словам, свободный доступ к частным медицинским лабораториям в России может создавать ситуацию, в которой человек тратит деньги на тесты, результаты которых не может оценить.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радио Sputnik рассказал об опасности поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.