Врач рассказал о вакцинации переболевших коронавирусом
- РИА Новости
«Вакцинация лиц, перенёсших заболевание без симптомов, безопасна и формирует защиту против инфекции», — цитирует ТАСС Коновалова.
Он отметил, что назначить лабораторную диагностику может только врач.
По его словам, свободный доступ к частным медицинским лабораториям в России может создавать ситуацию, в которой человек тратит деньги на тесты, результаты которых не может оценить.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радио Sputnik рассказал об опасности поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.