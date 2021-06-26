В Госдуме рассказали об опасности поддельных сертификатов о вакцинации

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радио Sputnik рассказал об опасности поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Куринный заявил, что те, кто купили поддельный документ, «рискуют здоровьем окружающих».

По его словам, если человек сам заболеет и предъявит данный сертификат, то он может быть привлечен к ответственности.

«Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от их действий. Это есть в законодательстве», — уточнил депутат.

Он также добавил, что следует активнее убеждать население в необходимости вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали трёх мужчин, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.