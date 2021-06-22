В Москве задержали продававших поддельные сертификаты о вакцинации

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В Москве задержали трёх мужчин, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве задержали продававших поддельные сертификаты о вакцинации
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сотрудники ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали троих участников группы, организовавшей изготовление поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 и их сбыт через интернет-магазин путём курьерской доставки», — рассказала она.

В МВД также установили, что цена одной справки составляла от 4 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от срока изготовления.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, предлагающие фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

В Роскомнадзоре 18 июня сообщили, что заблокировали в интернете 150 страниц с информацией, в том числе касающейся продажи сертификатов о вакцинации.

При этом в МВД сообщали о возбуждении 24 уголовных дел за продажу поддельных сертификатов о вакцинации.

Подробнее — в материале RT.

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