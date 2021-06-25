Продажи мороженого в Петербурге выросли на фоне аномальной жары

Продажи мороженого в Санкт-Петербурге выросли на фоне аномальной жары.

Об этом сообщают «Невские новости».

Например, в «Ленте» за прошедшую неделю продажи показали рост на 10—15%, в выходные показатель увеличился почти на четверть.

В сервисе «Самокат» спрос вырос на 85% по сравнению с предыдущей неделей.

По данным сервиса «Яндекс.Лавка», в минувшие выходные число заказов мороженого увеличилось в среднем на 35% по сравнению с предыдущими.

Онлайн-гипермаркет «Перекрёсток» с 19 по 22 июня доставил порционное мороженое 9295 раз (+64,4 % по сравнению с показателем, зафиксированным неделей ранее).

Ранее газета «Известия» сообщала, что продажи мороженого выросли на фоне жары в регионах России.