Продажи мороженого в Петербурге выросли на фоне аномальной жары
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Об этом сообщают «Невские новости».
Например, в «Ленте» за прошедшую неделю продажи показали рост на 10—15%, в выходные показатель увеличился почти на четверть.
В сервисе «Самокат» спрос вырос на 85% по сравнению с предыдущей неделей.
По данным сервиса «Яндекс.Лавка», в минувшие выходные число заказов мороженого увеличилось в среднем на 35% по сравнению с предыдущими.
Онлайн-гипермаркет «Перекрёсток» с 19 по 22 июня доставил порционное мороженое 9295 раз (+64,4 % по сравнению с показателем, зафиксированным неделей ранее).
Ранее газета «Известия» сообщала, что продажи мороженого выросли на фоне жары в регионах России.