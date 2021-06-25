В Крыму не планируют вводить новые ограничения на въезд и отдых

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Власти Крыма не рассматривают на данный момент возможность введения дополнительных ограничений по въезду и отдыху на территории полуострова.
В Крыму не планируют вводить новые ограничения на въезд и отдых
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

«Никаких дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется», — сказал он.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что власти вернули в республике запрет на работу предприятий общепита в ночное время — с 23:00 до 08:00.

Кроме того, на территории Симферополя, Симферопольского района, Ялты и Алушты ограничили работу дискотек.

В четверг, 24 июня, на территории полуострова зарегистрировали 221 случай коронавируса за сутки.

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