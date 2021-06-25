В Севастополе десять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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В Севастополе десять выпускников сдали Единый госэкзамен на 100 баллов.
В Севастополе десять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Среди них четыре максимальные оценки по литературе, четыре — по русскому языку, одна — по профильной математике и одна — по истории», — уточнили в пресс-службе.

Результаты ЕГЭ по обществознанию станут известны выпускникам не позднее 30 июня.

В 2020 году 11 экзаменационных работ были оценены на высшие баллы.

Ранее URA.RU сообщало, что среди выпускников Пермского края выросла доля тех, кто набрал более 80 баллов на ЕГЭ по физике и истории.

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