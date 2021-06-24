В Пермском крае рассказали о ходе сдачи ЕГЭ

Короткая ссылка
Среди выпускников Пермского края выросла доля тех, кто набрал более 80 баллов на ЕГЭ по физике и истории.
В Пермском крае рассказали о ходе сдачи ЕГЭ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования и науки.

«По обоим предметам увеличилась доля высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов), в частности по физике — на 3,2% и составила 11,3%, по истории доля работ от 81 балла составляет 11%», — заявили в ведомстве.

Три выпускника получили высший балл по истории, столько же — по физике.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить