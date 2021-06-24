В Пермском крае рассказали о ходе сдачи ЕГЭ

Среди выпускников Пермского края выросла доля тех, кто набрал более 80 баллов на ЕГЭ по физике и истории.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования и науки.

«По обоим предметам увеличилась доля высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов), в частности по физике — на 3,2% и составила 11,3%, по истории доля работ от 81 балла составляет 11%», — заявили в ведомстве.

Три выпускника получили высший балл по истории, столько же — по физике.

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