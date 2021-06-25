Ущерб от наводнения в Крыму оценили в 201 млн рублей

Власти Крыма оценивают ущерб, причинённый населению полуострова в результате подтоплений, в 201 млн рублей. Выплаты уже получил 941 человек.

Об этом заявил глава правительства республики Юрий Гоцанюк, сообщает РИА Новости.

«По состоянию на сегодня сумма ущерба, согласно актам администраций городов и районов, составляет 201 млн 74 тыс. Выплаты пострадавшим продолжаются», — сказал он.

По словам главы правительства полуострова, к данному моменту компенсацию получили более 900 крымчан на общую сумму свыше 60 млн рублей.

Подтопления на полуострове были спровоцированы обильными дождями. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, из-за стихии в городе пострадали 54 человека.

Глава МЧС России Евгений Зиничев ранее заявил, что ликвидацию последствий наводнения планируется завершить к 28 июня.