Диетолог дала советы по употреблению мороженого

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Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологий Тамара Прунцева дала советы по употреблению мороженого.
Диетолог дала советы по употреблению мороженого
  • Pixabay

В беседе с «Российской газетой» она напомнила, что рекомендованная норма потребления — не более 100 граммов примерно дважды в неделю.

«Если у человека нормальный вес и у него присутствуют достаточные физические нагрузки, съесть стаканчик мороженого в качестве второго завтрака — неплохой выбор в жару», — сказала Прунцева.

По её словам, это касается и низкокалорийного мороженого.

Также эксперт посоветовала выбирать продукты с меньшим количеством ингредиентов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что продажи мороженого выросли на фоне жары в регионах России.

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