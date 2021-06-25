Диетолог дала советы по употреблению мороженого

Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологий Тамара Прунцева дала советы по употреблению мороженого.

В беседе с «Российской газетой» она напомнила, что рекомендованная норма потребления — не более 100 граммов примерно дважды в неделю.

«Если у человека нормальный вес и у него присутствуют достаточные физические нагрузки, съесть стаканчик мороженого в качестве второго завтрака — неплохой выбор в жару», — сказала Прунцева.

По её словам, это касается и низкокалорийного мороженого.

Также эксперт посоветовала выбирать продукты с меньшим количеством ингредиентов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что продажи мороженого выросли на фоне жары в регионах России.