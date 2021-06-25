Воробьёв поздравил выпускников подмосковных школ

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил выпускников школ региона с окончанием учёбы.
Воробьёв поздравил выпускников подмосковных школ
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

«Хочу пожелать, чтобы ваши самые смелые мечты сбылись, вы встретили надёжных верных друзей и добились того, что делает людей счастливыми. Чтобы вы дарили добро и были профессионалами в своей профессии. Школьные годы — чудесные, но не менее чудесные и новые вызовы, следующий этап жизни», — обратился губернатор к выпускникам.

Как отмечается, в выпускных вечерах в Подмосковье примут участие более 35 тыс. одиннадцатиклассников.

Мероприятия пройдут в очном формате, но с учётом санэпидемических мер.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить