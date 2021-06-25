Воробьёв поздравил выпускников подмосковных школ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил выпускников школ региона с окончанием учёбы.

Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

«Хочу пожелать, чтобы ваши самые смелые мечты сбылись, вы встретили надёжных верных друзей и добились того, что делает людей счастливыми. Чтобы вы дарили добро и были профессионалами в своей профессии. Школьные годы — чудесные, но не менее чудесные и новые вызовы, следующий этап жизни», — обратился губернатор к выпускникам.

Как отмечается, в выпускных вечерах в Подмосковье примут участие более 35 тыс. одиннадцатиклассников.

Мероприятия пройдут в очном формате, но с учётом санэпидемических мер.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.