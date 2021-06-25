В Совфеде прокомментировали указ о переходе на удалёнку 30% сотрудников предприятий Москвы

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в городе вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников.
В Совфеде прокомментировали указ о переходе на удалёнку 30% сотрудников предприятий Москвы
  • РИА Новости

Исключение составят вакцинировавшиеся от COVID-19.

«Указ понятно с чем связан, поэтому тут, в общем-то, и обсуждать нечего. Сделать минимального объёма контакты в транспорте общественном, в системе общественного питания и в коллективах. Суть этого указа очевидна: повторение тех мер, которые были приняты в условиях и первой, и второй волны. Поэтому, мне кажется, здесь совершенно очевидно: чем меньше социальных контактов, тем более быстро может закончиться процесс борьбы с пандемией», — считает Рязанский.

Сенатор также поддержал главу Роспотребнадзора Анну Попову, заявившую о необходимости носить маски. По мнению Рязанского, маска — «это первичное защитное средство».

«Оно не является, конечно, суперэффективным, это не специальное приспособление, респираторы, которыми пользуются врачи... Входя в места общего пользования, я имею в виду магазины, торговые сети и другие помещения, где введён этот режим, обязательно нужно надевать (маску. — RT). На улице, мне кажется, можно позволять себе дышать не через неё. Здесь ясно, что вероятность заражения минимальная», — считает Рязанский.

Ранее стало известно, что с 28 июня в Москве возобновляется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на режим дистанционной работы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продолжать соблюдать масочный режим в России.

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