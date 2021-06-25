В Москве продлили запрет на работу общепита ночью

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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил запрет на работу заведений общепита в ночное время, следует из опубликованного указа.

«Продлевается приостановление в период с 23:00 до 06:00 оказания гражданам услуг общественного питания..., а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке», — говорится в документе.

Исключение — продажа товаров, обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставка заказов и оказание бытовых услуг.

Также в городе вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников. 

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