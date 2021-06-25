Песков высказался о длительности ограничений из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о длительности введённых в стране ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, делать какие-либо прогнозы в настоящий момент бессмысленно.

«Любые прогнозы на этот счёт абсолютно рискуют стать крайне неточными. И конечно, очевидно одно — что эти ограничения... будут действовать... на период пандемии, на период угрозы коронавируса», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Песков, пока нельзя однозначно сказать, когда угроза, связанная с пандемией, пройдёт и пройдёт ли вообще.

Он подчеркнул, что надо адаптироваться к жизни в тех условиях, которые существуют сейчас.

Ранее министр правительства Москвы, глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что на сегодняшний день более 2 млн человек привились от коронавируса в столице.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.