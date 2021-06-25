В Роструде разъяснили основания для отстранения от работы непривитых

В Роструде заявили, что «Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили в Роструде, «в абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК России уточнено, что отстранение возможно в случаях, предусмотренных не только ТК России и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами России».

Отмечается, что «один из таких случаев — нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В Роструде сообщили, что «в нём указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».

«То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшего распространения», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудников, отказавшихся от вакцинации против COVID-19 без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в Москве.

Также как сообщала газета «Известия», в оперштабе по коронавирусу дали необходимые разъяснения постановления главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг и торговли.

Кроме этого, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что получает обращения о дискриминации от граждан, которые не привились от коронавируса.