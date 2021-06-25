Ростуризм рекомендует туристам страховаться от COVID-19 при выезде за рубеж
- РИА Новости
«Ростуризм последовательно выступает за страхование здоровья в путешествиях, особенно в текущих условиях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «ведомство настоятельно рекомендует гражданам России, планирующим посещение третьих стран, приобретать страховой полис, предусматривающий оплату медицинской помощи при заболевании острыми респираторными инфекциями, в том числе вызванными коронавирусом».
Ранее власти напомнили о личной ответственности выезжающих за границу россиян.