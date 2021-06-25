Ростуризм рекомендует туристам страховаться от COVID-19 при выезде за рубеж

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Ростуризм рекомендует туристам страховаться от коронавирусной инфекции COVID-19 при выезде за рубеж. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ростуризм рекомендует туристам страховаться от COVID-19 при выезде за рубеж
  • РИА Новости

«Ростуризм последовательно выступает за страхование здоровья в путешествиях, особенно в текущих условиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «ведомство настоятельно рекомендует гражданам России, планирующим посещение третьих стран, приобретать страховой полис, предусматривающий оплату медицинской помощи при заболевании острыми респираторными инфекциями, в том числе вызванными коронавирусом». 

Ранее власти напомнили о личной ответственности выезжающих за границу россиян.

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