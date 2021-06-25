Самолёт вернулся в аэропорт Краснодара из-за сигнала о сбое 

Пассажирский самолёт SSJ-100 после вылета вернулся в аэропорт Краснодара из-за сработавшего сигнала о сбое в работе оборудования.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

«Он вернулся в штатном режиме в 09:52, после взлёта, из-за неполадок с наддувом кабины», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что во время взлёта «произошёл какой-то сбой». Самолёт выработал топливо и благополучно сел.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, на борту находился 91 человек.

Ранее Следственный комитет организовал проверку по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта на юге Архангельской области.