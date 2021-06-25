СК начал проверку из-за жёсткой посадки самолёта в Архангельской области

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Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России организовало проверку по факту жёсткой посадки самолёта на юге Архангельской области.
СК начал проверку из-за жёсткой посадки самолёта в Архангельской области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте пресс-службы ведомства.

«Проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов воздушного транспорта») по факту крушения легкомоторного самолёта в Архангельской области», — отмечается в заявлении.

По данным СК, 24 июня легкомоторный самолёт лесопожарной охраны вылетел с посадочной площадки Верхняя Тойма в Сыктывкар. Он осуществлял плановый облёт территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. В определённый момент с самолётом пропала связь.

Позднее самолёт и его экипаж были обнаружены в 70 км к северо-западу от посёлка Яренск. 

«По предварительным данным, причиной вынужденной посадки явился отказ двигателя. По информации экипажа вертолёта, самолёт практически уничтожен огнём», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт, который пропал в Архангельской области, потерпел крушение, его экипаж выжил.

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