Эндокринолог рассказала о негативных последствиях употребления пива в жару

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Кандидат медицинских наук врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, почему пиво не утолит жажду в жаркую погоду, а, напротив, негативно скажется на самочувствии.
Эндокринолог рассказала о негативных последствиях употребления пива в жару
  • Pixabay

Об этом специалист рассказала в эфире радиостанции Sputnik.

«Пиво — это концентрированный напиток, он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению этой жидкости в межклеточном пространстве. То есть пиво вызывает не обезвоживание в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах. Это неполезное перераспределение, поскольку метаболические процессы в этой ситуации ухудшаются», — объяснила Павлова.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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