Врач развеяла мифы о лечении тепловых ударов и солнечных ожогов

Врач-терапевт Надежда Чернышова развеяла популярные мифы о том, как защититься от тепловых ударов, и рассказала, чем лечить солнечные ожоги.

Свои доводы она привела в беседе с «Москвой 24».

Так, солнечные ожоги специалист советует лечить не сметаной, а специальными средствами.

Врач также напомнила, что у каждого свой предел безопасного пребывания на солнце, а солнечный удар может получить каждый — независимо от степени загара.

После перегрева нужно пить воду комнатной температуры, а вовсе не холодную, как принято считать, так как холодная вода может привести к простуде или ангине.

«От теплового удара солнцезащитный крем не защищает. Общий перегрев организма и тепловой удар может случиться как с солнцезащитным кремом, так и без него», — напомнила Чернышова.

В воде человек загорает быстрее, чем на берегу, сказала врач и предостерегла от употребления каких-либо лекарственных препаратов в случае теплового удара.

«Если тепловой удар привёл к повышению температуры, плохому самочувствию, вызовите доктора, он назначит лечение», — сказала она.

Как ранее сообщала НСН, в Роскачестве дали советы по выбору эффективного солнцезащитного крема.