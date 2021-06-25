В Удмуртии выявили 75 новых случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 75 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Среди заболевших шесть детей до 14 лет, 22 человека старше 65 лет.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Выздоровел при этом 41 человек.

Также за сутки зарегистрирован один летальный случай.

Всего с начала пандемии в республике выявили 35 290 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

31 981 пациент выздоровел, 476 человек скончались.

Как сообщает udm-info.ru, 160 376 жителей сделали прививку, из них 127 820 завершили цикл вакцинации.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружено в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге.