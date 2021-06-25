В Удмуртии выявили 75 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 75 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Среди заболевших шесть детей до 14 лет, 22 человека старше 65 лет.
В Удмуртии выявили 75 новых случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Выздоровел при этом 41 человек.

Также за сутки зарегистрирован один летальный случай.

Всего с начала пандемии в республике выявили 35 290 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

31 981 пациент выздоровел, 476 человек скончались.

Как сообщает udm-info.ru, 160 376 жителей сделали прививку, из них 127 820 завершили цикл вакцинации.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружено в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

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