СК завёл дело после падения вертолёта в Ленинградской области

53-й военный следственный отдел Следственного комитета России, дислоцированный в Санкт-Петербурге, возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК России (нарушение правил полётов или подготовки к ним).

«Предварительно установлено, что в соответствии с планом учебно-тренировочных полётов войсковой части 3693 вертолёт Ми-8 сегодня в районе 20 часов поднялся в воздух. Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе Ленинградской области, он пропал с экранов радаров. На борту было три члена экипажа», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты военного следственного управления СК России по Западному военному округу, а также следователи 53-го военного следственного отдела и военного следственного отдела по Санкт-Петербургскому гарнизону.

«Помимо осмотра места происшествия, из воинской части изымается документация, об обстоятельствах произошедшего допрашиваются свидетели. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — добавили в СК.

Ранее сообщалось о падении вертолёта Ми-8 в Ленинградской области.