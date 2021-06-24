Упавший в Ленобласти вертолёт принадлежит Росгвардии
- РИА Новости
«Транспортно-боевой вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленобласти при выполнении учебно-тренировочного полёта. Предварительно, экипаж в составе трёх военнослужащих погиб», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что в экстренные службы поступила информация о падении вертолёта Ми-8 в Ленинградской области.
Пожарно-спасательные подразделения выехали на место.