Упавший в Ленобласти вертолёт принадлежит Росгвардии

В Росгвардии рассказали, что упавший в Ленинградской области вертолёт принадлежит ведомству, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа. Там уточнили, что вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт. По предварительным данным, экипаж из трёх человек погиб.

РИА Новости

«Транспортно-боевой вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленобласти при выполнении учебно-тренировочного полёта. Предварительно, экипаж в составе трёх военнослужащих погиб», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее сообщалось, что в экстренные службы поступила информация о падении вертолёта Ми-8 в Ленинградской области. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место.