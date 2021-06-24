Упавший в Ленобласти вертолёт принадлежит Росгвардии

Короткая ссылка
В Росгвардии рассказали, что упавший в Ленинградской области вертолёт принадлежит ведомству, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа. Там уточнили, что вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт. По предварительным данным, экипаж из трёх человек погиб.
Упавший в Ленобласти вертолёт принадлежит Росгвардии
  • РИА Новости

«Транспортно-боевой вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленобласти при выполнении учебно-тренировочного полёта. Предварительно, экипаж в составе трёх военнослужащих погиб», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что в экстренные службы поступила информация о падении вертолёта Ми-8 в Ленинградской области.

Пожарно-спасательные подразделения выехали на место.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить