В МЧС сообщили о падении вертолёта в Ленинградской области
В экстренные службы поступила информация о падении вертолёта Ми-8 в Ленинградской области, пожарно-спасательные подразделения выехали на место, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
- РИА Новости
«Информация поступила о падении вертолёта Ми-8. На место выехали пожарно-спасательные подразделения», — сказали агентству.
Подробности инцидента не приводятся.
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