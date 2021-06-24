В МЧС сообщили о падении вертолёта в Ленинградской области

В экстренные службы поступила информация о падении вертолёта Ми-8 в Ленинградской области, пожарно-спасательные подразделения выехали на место, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

РИА Новости

«Информация поступила о падении вертолёта Ми-8. На место выехали пожарно-спасательные подразделения», — сказали агентству. Подробности инцидента не приводятся.