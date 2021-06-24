Власти Петербурга напомнили о важности вакцинации

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев напомнил о важности вакцинации.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Я неоднократно говорил о том, что вакцинация — это одна из самых эффективных мер защиты от COVID-19. Её недостаточные темпы приводят к росту заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, делать прививку или нет — выбор каждого человека, но нужно понимать, что своим решением можно повлиять на ситуацию в городе.

«В последние дни мы видим, что петербуржцы делают свой выбор в сторону вакцинирования. Только за прошедшие сутки прививку сделали более 10 тыс. человек», — добавил Эргашев.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.