Власти Петербурга напомнили о важности вакцинации

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев напомнил о важности вакцинации.
Власти Петербурга напомнили о важности вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Я неоднократно говорил о том, что вакцинация — это одна из самых эффективных мер защиты от COVID-19. Её недостаточные темпы приводят к росту заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, делать прививку или нет — выбор каждого человека, но нужно понимать, что своим решением можно повлиять на ситуацию в городе.

«В последние дни мы видим, что петербуржцы делают свой выбор в сторону вакцинирования. Только за прошедшие сутки прививку сделали более 10 тыс. человек», — добавил Эргашев.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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