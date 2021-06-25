Детский омбудсмен призвала родителей не оставлять детей у открытых окон

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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей не оставлять детей у открытых окон.
Детский омбудсмен призвала родителей не оставлять детей у открытых окон
  • Pixabay

Об этом сообщает «Радио 1».

Как отметила омбудсмен, с наступлением лета в регионе участились случаи гибели детей.

«Я обращаюсь к родителям. Купите замки на окна, ни на минуту не оставляйте детей одних в комнате, где открыто окно. Закрывайте балконную дверь, используйте вертикальный режим проветривания. Помните, что москитная сетка не спасёт ребёнка от падения из окна», — заявила Мишонова.

В мае Мишонова в беседе с телеканалом «360» рассказала, что в 15 муниципалитетах региона нуждающимся семьям, в которых есть маленькие дети, бесплатно установят порядка 3 тыс. блокираторов на окна.

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