Продажи мороженого в Москве выросли в полтора раза на фоне жаркой погоды

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Продажи мороженого и замороженных десертов в Москве увеличились в полтора раза на фоне жаркой погоды.
Продажи мороженого в Москве выросли в полтора раза на фоне жаркой погоды
  • © РИА Новости / Макс Ветров

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«С 14 по 20 июня среднесуточный оборот на 47% превысил показатели прошлой недели, увеличившись с 5,3 до 7,7 млн рублей», — заявил гендиректор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

Пик продаж пришёлся на 20 июня, когда суммарная выручка от продаж достигла 9,6 млн рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что продажи мороженого выросли на фоне жары в регионах России.

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