В Челябинской области рассказали об итогах ЕГЭ по истории и физике

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В Министерстве образования Челябинской области рассказали об итогах ЕГЭ по истории и физике.
В Челябинской области рассказали об итогах ЕГЭ по истории и физике
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Высшие баллы по истории и физике получили по семь выпускников.

«Кроме того, после утверждения сегодняшних результатов у нас добавилось ещё трое учащихся, получивших по двум экзаменам по 100 баллов», — отметили в министерстве.

Единые госэкзамены по истории и физике в регионе сдавали более 4 тыс. человек.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.

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