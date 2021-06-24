В Челябинской области рассказали об итогах ЕГЭ по истории и физике

В Министерстве образования Челябинской области рассказали об итогах ЕГЭ по истории и физике.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Высшие баллы по истории и физике получили по семь выпускников.

«Кроме того, после утверждения сегодняшних результатов у нас добавилось ещё трое учащихся, получивших по двум экзаменам по 100 баллов», — отметили в министерстве.

Единые госэкзамены по истории и физике в регионе сдавали более 4 тыс. человек.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.