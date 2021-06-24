Агроном дал рекомендации по покупке арбузов

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Главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов дал рекомендации по покупке арбузов.
Агроном дал рекомендации по покупке арбузов
  • Pixabay

«Лето сейчас жаркое, бахчевые могут созреть гораздо раньше. При правильном выборе можно обойтись без неприятных последствий. А вообще, лучше покупать августовские арбузы. Это Краснодарский край, Астраханская область, вот оттуда поступают к нам самые качественные арбузы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в настоящее время лучше воздержаться от покупки арбуза, тем более что есть много сезонных ягод, фруктов.

«Лучше, конечно, по сезону, это будет полезней для организма», — добавил Викулов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке качественной рыбы.

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