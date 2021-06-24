Агроном дал рекомендации по покупке арбузов

Главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов дал рекомендации по покупке арбузов.

«Лето сейчас жаркое, бахчевые могут созреть гораздо раньше. При правильном выборе можно обойтись без неприятных последствий. А вообще, лучше покупать августовские арбузы. Это Краснодарский край, Астраханская область, вот оттуда поступают к нам самые качественные арбузы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в настоящее время лучше воздержаться от покупки арбуза, тем более что есть много сезонных ягод, фруктов.

«Лучше, конечно, по сезону, это будет полезней для организма», — добавил Викулов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке качественной рыбы.