В Челябинской области зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом
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«Зафиксировано 129 новых заболевших COVID-19 ко вчерашнему дню. Всего проходят лечение 2088 южноуральцев, выписано 110 пациентов», — рассказали URA.RU в оперштабе.
Пятеро за минувшие сутки скончались.
Накануне в Челябинской области выявили 120 новых подтверждённых случаев коронавируса, днём ранее — 109. Рост заболеваемости в регионе фиксируют вторую неделю.
Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.