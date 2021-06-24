В Челябинской области зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом

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В Челябинской области продолжился скачкообразный рост числа заболевших COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
В Челябинской области зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Зафиксировано 129 новых заболевших COVID-19 ко вчерашнему дню. Всего проходят лечение 2088 южноуральцев, выписано 110 пациентов», — рассказали URA.RU в оперштабе.

Пятеро за минувшие сутки скончались.

Накануне в Челябинской области выявили 120 новых подтверждённых случаев коронавируса, днём ранее — 109. Рост заболеваемости в регионе фиксируют вторую неделю.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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