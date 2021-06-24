В Челябинске откроют госпиталь для пациентов с COVID-19

Корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске с 24 июня перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщили URA.RU в Министерстве здравоохранения области.

«В связи с ростом числа заболевших в области, особенно в крупных городах — Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске, принято решение об открытии дополнительной госпитальной базы. В корпусе организовано 115 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также имеется компьютерный томограф и другое оборудование для оперативного обследования и госпитализации без дополнительной транспортировки», — пояснили в пресс-службе Минздрава.

Ранее анестезиолог-реаниматолог, трансфузиолог АО «Медицина», врач высшей квалификационной категории, член Московского научного общества анестезиологов-реаниматологов Наталья Черняева в беседе с Nation News рассказала о перспективах использования донорской крови вакцинированных от коронавируса и переболевших COVID-19.