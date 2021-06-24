На Ставрополье рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
«При нарастании эпидситуации по поручению губернатора Ставрополья министром здравоохранения подготовлен и подписан приказ о дополнительном развёртывании 1004 коек», — уточнила Звягинцева.
По её словам, для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилируют крупные медучреждения. В такой режим работы возвращаются краевая инфекционная больница, Кочубеевская райбольница и Солнечнодольская городская больница.
Как отмечается, с начала пандемии в крае зарегистрировали около 56 тыс. заболевших.
В настоящее время на стационарном лечении находятся 1210 пациентов с подтверждённым COVID-19 и вирусными пневмониями.
Ещё 6200 человек лечатся амбулаторно.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 20 182 случая COVID-19.