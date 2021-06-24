В Федерации рестораторов высказались о введении QR-кодов для посетителей общепита

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что система QR-кодов позволит вакцинированным от коронавируса горожанам вести привычный образ жизни.

Об этом он заявил в беседе с агентством городских новостей «Москва».

«То, что QR-коды будут не нужны для посещения летних кафе в Москве до 12 июля, конечно, даст рестораторам возможность подготовиться, но летних площадок у нас 3 тыс., а ресторанов — 15 тыс., то есть у многих остаётся возможность обслуживать только по QR-кодам. Но сами QR-коды лучше, чем полное закрытие. Это позволяет тем, кто вакцинировался, вести тот образ жизни, к которому они привыкли. QR-коды в текущих условиях — необходимая мера, которая лучше локдауна», — сказал он.

При этом Бухаров не исключил, что практика применения QR-кодов распространится и на другие сферы деятельности.

С 28 июня в Москве посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку от коронавируса, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный результат ПЦР-теста.

Сезонные летние кафе и веранды в столице при этом можно будет посещать без предъявления QR-кода с 24 июня по 11 июля включительно.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.