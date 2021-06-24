Путин выступит с обращением в ходе Всероссийского выпускного для школьников
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Конечно. Президент всегда к выпускникам обращается, обратится он к ним и на этот раз», — сказал он.
В Москве ранее заявили об отмене проведения Всероссийского выпускного бала в Государственном Кремлёвском дворце из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице. Вместо этого мероприятие состоится в онлайн-формате в сообществе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция начнётся в 12:00.