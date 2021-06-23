Всероссийский выпускной пройдёт 25 июня в онлайн-формате

Всероссийский выпускной для школьников будет проходить 25 июня в онлайн-формате в сообществе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети.

«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной — 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе», — говорится в публикации.

Трансляция начнётся в 12:00. На сайте Выпускник21.рф любой желающий может отправить праздничную открытку, поздравить своего учителя и оформить своё фото в стиле акции «Всероссийский выпускной — 2021».

В Москве ранее приняли решение об отмене Всероссийского выпускного бала, который должен был пройти в Государственном Кремлёвском дворце, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.