В Москве не будут требовать QR-код в продуктовых магазинах и аптеках

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«Бесковидный» режим в Москве не ограничивает посещение продуктовых магазинов и аптек — для этого не требуется предъявлять QR-код. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Москве не будут требовать QR-код в продуктовых магазинах и аптеках
  • РИА Новости

«Действующий указ мэра Москвы №35-УМ от 22 июня 2021 года не распространяет своё действие на продуктовые магазины и аптеки», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что cистему QR-кодов в столице распространят на летние веранды и сезонные кафе.

С 28 июня в Москве посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

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