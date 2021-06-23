Систему QR-кодов в Москве распространят на летние веранды и сезонные кафе

Короткая ссылка
В Москве с 28 июня посещать летние веранды и сезонные кафе можно будет лишь по QR-кодам, которые можно получить по сертификату о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тесту или в случае, если COVID-19 был перенесён за последние шесть месяцев.
Систему QR-кодов в Москве распространят на летние веранды и сезонные кафе
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы — главу Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Бесковидный» режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках», — заявил Немерюк.

В Москве с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

С 28 июня в Москве посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить