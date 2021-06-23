Систему QR-кодов в Москве распространят на летние веранды и сезонные кафе
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы — главу Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«Бесковидный» режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках», — заявил Немерюк.
В Москве с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.
С 28 июня в Москве посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.