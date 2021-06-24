В Крыму призвали внести Британию в список недружественных стран
«Великобритания уже давно заслужила быть включённой в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», — цитирует РИА Новости Мурадова.
По его словам, Великобритания будет играть особую роль в коалиции антироссийских стран, создаваемой Украиной на международном саммите «Крымская платформа».
«Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Чёрном море», — добавил он.
23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.
Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.