В Крыму призвали внести Британию в список недружественных стран

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Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с британским эсминцем.

«Великобритания уже давно заслужила быть включённой в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», — цитирует РИА Новости Мурадова.

По его словам, Великобритания будет играть особую роль в коалиции антироссийских стран, создаваемой Украиной на международном саммите «Крымская платформа».

«Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Чёрном море», — добавил он.

23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

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