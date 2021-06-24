Кабмин обсудит выделение средств на пособия беременным
«Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей», — цитирует ТАСС пресс-службу кабмина.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства России бюджету Пенсионного фонда.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой, призвавшей увеличить материнский капитал и расширить его формы.