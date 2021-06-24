Кабмин обсудит выделение средств на пособия беременным

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Российское правительство в ходе заседания в четверг, 24 июня, рассмотрит проект распоряжения о выделении средств на новые пособия беременным и неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет.

«Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей», — цитирует ТАСС пресс-службу кабмина.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства России бюджету Пенсионного фонда.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой, призвавшей увеличить материнский капитал и расширить его формы.

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