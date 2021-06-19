В Госдуме поддержали идею увеличения материнского капитала

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой, призвавшей увеличить материнский капитал и расширить его формы.

«Нужно сказать, что с мнением Анны Кузнецовой полностью согласен и российский народ. Мы все с вами проголосовали за наш основной закон — Конституцию России, в соответствии с которой все адресные выплаты, пособия, пенсии, то есть, по сути, все меры социальной поддержки будут индексироваться на размер инфляции. Поэтому, конечно, материнский капитал не остановится в своём увеличении и будет продолжать расти на соответствующий процент», — сказала депутат.

Она напомнила, что в этом году материнский капитал на первого ребёнка составляет 483 тыс. рублей.

«На второго ребёнка, если на первого ребёнка материнский капитал не получали, можно получить 639 тыс. рублей… И конечно, формы, а именно цели, на которые можно израсходовать материнский капитал, должны расширяться...Сегодня мы всерьёз говорим о том, что нужны возможности по использованию маткапитала для приобретения автомобиля, например, для многодетной семьи. Потому что средство передвижения для многодетных семей очень важно», — заключила Бессараб.

По мнению депутата, семьи с детьми и их поддержка — «очень важная составляющая для государственной политики» в России.

Бессараб добавила, что очень важно «ввести единое понятие многодетной семьи» на территории всей Российской Федерации.

Ранее Анна Кузнецова призвала увеличить размер маткапитала.