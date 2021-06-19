Кузнецова призвала увеличить размер маткапитала

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова, выступая на съезде «Единой России», призвала увеличить размер материнского капитала.
Кузнецова призвала увеличить размер маткапитала
  • РИА Новости

«Маткапитал, на наш взгляд, должен расти, формы его должны расширяться», — цитирует РИА Новости Кузнецову.

Она также заявила, что «очень важно уважительно относиться к труду родителей, например те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей, учитывать в стаже».

«Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей», — добавила она.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести отцовский капитал. Письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить