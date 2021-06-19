Кузнецова призвала увеличить размер маткапитала

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова, выступая на съезде «Единой России», призвала увеличить размер материнского капитала.

«Маткапитал, на наш взгляд, должен расти, формы его должны расширяться», — цитирует РИА Новости Кузнецову.

Она также заявила, что «очень важно уважительно относиться к труду родителей, например те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей, учитывать в стаже».

«Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей», — добавила она.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести отцовский капитал. Письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.