Терапевт дал советы по использованию вентиляторов и кондиционеров

Врач-терапевт Алексей Хухрев дал советы по использованию вентиляторов и кондиционеров.

«Выше 30—32 °С вентилятор уже перестаёт охлаждать. Кто ездит на мотоциклах, тот знает, что в жару продувание не спасёт, просто как под горячий фен суёшься. Если окна выходят на разные стороны дома, то их лучше открывать, чтобы была хоть какая-то циркуляция воздуха», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, кондиционер в домашних условиях будет более действенным, но нужно знать меру, например, ставить в режим не менее +21 °С. Как пояснил Хухрев, если включить устройство на +16 °С, то есть вероятность заболеть.

«Каждый год на фоне высоких уличных температур мы видим всплеск простудных заболеваний, это было ещё до COVID-19», — сказал эксперт.

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