В Совфеде прокомментировали ситуацию с нарушением границы британским эсминцем
- РИА Новости
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Реакция российской стороны на нарушения территориального моря обоснована, соответствует характеру провокации и национальному законодательству», — подчеркнула Ковитиди.
Ранее сообщалось, что Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании Defender: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу.
После этого самолёт Су-24м сбросил бомбы по курсу движения эсминца.