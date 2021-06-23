В Совфеде прокомментировали ситуацию с нарушением границы британским эсминцем

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании Defender.

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Реакция российской стороны на нарушения территориального моря обоснована, соответствует характеру провокации и национальному законодательству», — подчеркнула Ковитиди.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании Defender: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу.

После этого самолёт Су-24м сбросил бомбы по курсу движения эсминца.