В Госдуме назвали провокацией нарушение границы британским эсминцем

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Анастасия Румянцева
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании Defender.
В Госдуме назвали провокацией нарушение границы британским эсминцем
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Как подчеркнул Чепа, подобные действия можно расценить как провокацию.

Также, по словам депутата, такие шаги могут нести «очень серьёзные последствия».

«Я думаю, что мы должны самым серьёзным образом предупредить Великобританию о недопустимости подобных действий и о том, что если такие действия будут повторяться, то могут быть применены более серьёзные ответные действия», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании Defender: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу.

После этого самолёт Су-24м сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

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