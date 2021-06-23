В Госдуме назвали провокацией нарушение границы британским эсминцем

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании Defender.

Как подчеркнул Чепа, подобные действия можно расценить как провокацию.

Также, по словам депутата, такие шаги могут нести «очень серьёзные последствия».

«Я думаю, что мы должны самым серьёзным образом предупредить Великобританию о недопустимости подобных действий и о том, что если такие действия будут повторяться, то могут быть применены более серьёзные ответные действия», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании Defender: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу.

После этого самолёт Су-24м сбросил бомбы по курсу движения эсминца.