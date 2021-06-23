Кардиолог рассказал, как дачникам сохранить здоровье в жару

Кардиолог доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, как дачникам сохранить здоровье в жаркую погоду.

«Я понимаю, что наши люди привыкли проводить время на своих участках, но надо поберечься. Во-первых, с 10:30 до 16:00, когда солнце наиболее активно светит, желательно вообще не выходить на улицу, а тем более не трудиться», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, повышенная температура сохраняется даже вечером.

Как считает Конев, если очень нужно поработать в огороде, лучше взять маленькую скамейку и делать это сидя.

«Необходимо не менее 2 л жидкости выпивать, если нет ограничений со стороны сердечно-сосудистой системы. Пить воду необходимо небольшими порциями и не сильно холодную, примерно 11—12 градусов. Так же с любой другой жидкостью», — рекомендует врач.

Одежда должна быть лёгкая. Передышки должны быть регулярными, так как долгое пребывание на такой температуре может обострить течение хронических заболеваний, добавил Конев.

Ранее главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова в беседе с kp.ru рассказала, как избежать солнечного удара.