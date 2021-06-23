Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку после провала грунта во время строительных работ в столице, в результате которого один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура города Москвы организовала проверку в связи с обвалом грунта, произошедшим 23 июня 2021 года при проведении строительных работ по адресу ул. Крылатская, 2б», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента один человек погиб, ещё один пострадал.

Вечером 3 июня в недостроенном дачном доме в Воронежской области произошло обрушение плиты перекрытия на находящихся там детей. Позднее их тела нашли под завалами дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.