Дело возбуждено по факту гибели троих детей в Воронежской области
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, двое мальчиков в возрасте 12 лет и один восьмилетний ребёнок находились в недостроенном доме, когда произошло обрушение бетонных перекрытий. Дети оказались под завалами и погибли.
В рамках расследования следствие даст оценку действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Вечером 3 июня в недостроенном дачном доме в Воронежской области произошло обрушение плиты перекрытия на находящихся там детей. Позднее их тела нашли под завалами дома.