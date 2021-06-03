Дело возбуждено по факту гибели троих детей в Воронежской области

Уголовное дело возбуждено по факту гибели троих детей в результате обрушения недостроенного дачного дома в Воронежской области, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, двое мальчиков в возрасте 12 лет и один восьмилетний ребёнок находились в недостроенном доме, когда произошло обрушение бетонных перекрытий. Дети оказались под завалами и погибли.

В рамках расследования следствие даст оценку действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Вечером 3 июня в недостроенном дачном доме в Воронежской области произошло обрушение плиты перекрытия на находящихся там детей. Позднее их тела нашли под завалами дома.