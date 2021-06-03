Троих детей ищут под завалами обрушившегося дачного дома под Воронежем

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Трое детей могут находиться под завалами недостроенного дачного дома в Лискинском районе Воронежской области, в котором обрушилось перекрытие, сообщили в региональном главке МЧС России.
Троих детей ищут под завалами обрушившегося дачного дома под Воронежем
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

«В 18:10 по Системе-112 поступила информация о том, что в недостроенном дачном доме в Лискинском районе, с. Копанище, ул. Свободы, д. 29, произошло обрушение плиты перекрытия на находящихся там детей», — приводит сообщение ТАСС.

По предварительной информации, под завалом могут находиться двое или трое детей.

В апреле в Нижегородской области произошёл взрыв газа в жилом доме, обрушение конструкций и пожар. Под завалами дома обнаружили тело погибшего ребёнка. Возбуждено уголовное дело.

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