Троих детей ищут под завалами обрушившегося дачного дома под Воронежем

Трое детей могут находиться под завалами недостроенного дачного дома в Лискинском районе Воронежской области, в котором обрушилось перекрытие, сообщили в региональном главке МЧС России.

«В 18:10 по Системе-112 поступила информация о том, что в недостроенном дачном доме в Лискинском районе, с. Копанище, ул. Свободы, д. 29, произошло обрушение плиты перекрытия на находящихся там детей», — приводит сообщение ТАСС.

По предварительной информации, под завалом могут находиться двое или трое детей.

В апреле в Нижегородской области произошёл взрыв газа в жилом доме, обрушение конструкций и пожар. Под завалами дома обнаружили тело погибшего ребёнка. Возбуждено уголовное дело.