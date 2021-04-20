Спасатели нашли тело ребёнка под завалами дома в Нижегородской области, где произошёл взрыв газа

Спасатели обнаружили тело ребёнка под завалами жилого дома в селе Маргуша Нижегородской области, где взорвался газ и обрушились несколько квартир.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС России.

«Найдено тело погибшего ребёнка», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, в Нижегородской области в селе Маргуша произошёл взрыв газа в жилом доме.

Из-за взрыва произошло обрушение конструкций дома и начался пожар по всей площади, которая составляет около 1200 кв. м. Позднее открытое горение было ликвидировано.

СК возбудил уголовное дело по факту обрушения дома.